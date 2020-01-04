Безубыточная стратегия форекс

Раз и навсегда забудьте о том, что такое убыточные сделки!
Ищите работающие стратегии форекс? Тогда вы нашли то, что искали! Просто дочитайте эту статью до конца.
Ответьте на вопрос: “Хотели бы вы получать высокоточные торговые сигналы, которые бы все закрывались с профитом?” Да вы не ошиблись и это не опечатка 100% всех ваших сделок окажутся прибыльными!
“Конечно да!” Ответит каждый трейдер. Наверняка первая мысль, которая вас посетила: “ А разве такое возможно?” Да это возможно благодаря новой безубыточной стратегии форекс.
Этот факт подтвердили десятки человек, которые уже торгуют по этой ТС.
Нужны доказательства?
В подтверждение посмотрите внимательно видео, где вы можете увидеть историю счета, на котором тестировалась данная торговая система.
Как видите, история торгового счета подтверждает, что абсолютно все ордера были закрыты с прибылью, причем большинство из них были закрыты по тейк профиту.
В данный момент стратегия тестируется на экзотических парах. Ниже скрин тестового счета, где показано, что при спокойной торговле и минимальном объеме сделок прирост к депозиту менее чем за две недели составил около 25% (и опять же почти все сделки были закрыты по take profit).
Пояснения к рисунку
В чем секрет?
В данный момент стратегия тестируется на экзотических парах. Ниже скрин тестового счета, где показано, что при спокойной торговле и минимальном объеме сделок прирост к депозиту менее чем за две недели составил около 25% (и опять же почти все сделки были закрыты по take profit).
|Валютная пара USD/MXN (нажмите на рисунок, чтобы увеличить)
Как отображаются сигналы для входа в рынок?
Валютная пара USD/CAD (для увеличения размера нажмите на рисунок)
Пояснения к рисунку
1: Подтвержденный сигнал –прибыль составила 73 пункта
2: Неподтвержденный сигнал-проигнорирован
3: Подтвержденный сигнал- прибыль составила 126 пунктов
4: Подтвержденный сигнал-прибыль составила 27 пунктов
5: Подтвержденный сигнал-прибыль составила 42 пункта
6: Подтвержденный сигнал-прибыль составила 148 пункта
7: 21 мая поступил подтвержденный сигнал-был осуществлен вход в рынок
8: В подвале расположены подтверждающие индикаторы
Суммарная прибыль за две недели с 8 по 21 мая составила 416 пунктов + 40 пунктов профита в открытой сделке
В чем секрет?
Главная “изюминка” стратегии пользовательский индикатор, который с “ювелирной точностью” определяет наилучшие моменты для входа в рынок, после чего он подает торговые сигналы в виде стрелки со звуковым сопровождением.
Этот стрелочный индикатор не перерисовывается, при этом он игнорирует ложные рыночные движения. А для подтверждения в системе используются другие индикаторы форекс, которые все вместе генерируют точнейшие точки для входа в рынок.
Что вы получите?
Мощнейшую систему для извлечения прибыли с валютного рынка forex.
Вам не надо будет сутками просиживать у компьютера, изучая рыночную ситуацию. Как только образуется наилучший момент для входа в рынок, вы сразу получите звуковое оповещение.
От вас только потребуется открыть сделку и дожидаться прибыли. А это экономия вашего времени.
Посмотрите какие письма пишут люди, которые уже торгуют по этой стратегии
Часто задаваемый вопрос:
Посмотрите какие письма пишут люди, которые уже торгуют по этой стратегии
|Скрин письма (для увеличения нажмите на рисунок) посмотреть скрин истории счета можно здесь
Часто задаваемый вопрос:
Я не имею опыта в трейдинге, подойдет ли мне этот способ заработка?
Во-первых, если вы раньше не торговали на валютном рынке, то рекомендуется, прежде чем применить стратегию на реальном счете, попрактиковаться некоторое время на демо-счете.
Во-вторых, данная форекс стратегия настолько проста в освоении, что в ней разберется даже школьник. Тем более что в файле, который вы скачаете кроме индикаторов, шаблона есть подробнейшее описание стратегии, как настроить торговый терминал, полезные советы и рекомендации. Единственное что от Вас требуется это строгое соблюдение всех правил стратегии.
Предлагаем вам скачать:
- Индикаторы
- Шаблон стратегии (template_name.tpl)
- Подробное описание стратегии в PDF формате
Основные параметры стратегии.
- Торговая платформа: MT4.
- Можно ли торговать на смартфоне или планшете: нет (индикаторы работают на торговых платформах, которые работают на ПК и ноутбуках)
- Тип счета: безсвоповый счет с небольшим фиксированным спрэдом
- Кредитное плечо: 1:500-1:1000.
- Валютные пары: Мультивалютная, но наилучшие результаты показала торговля по следующим инструментам: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.
- Временной период: 1-4 H.
- Минимальный депозит: от 1 $ (для центового счета), 10 $ (для стандартного), 500 рублей (для рублевого)
- Объем сделки при минимальном депозите: не более 0.01 лот.
Все еще задаетесь вопросом, как заработать в интернете? Это точная стратегия форекс, которая будет приносить вам стабильный и постоянный доход. Забирайте ее прямо сейчас и начните уже зарабатывать!
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7 Комментарии
стратегия реально работает.торгую по ней чуть больше недели. за это время было 6 сигналов -все в плюсе закрылись. посмотрим что дальше будет но пока доволен.ОтветитьУдалить
Перепробовал много индикаторных стратегий. Могу с уверенностью сказать,что эта стратегия полностью оправдывает свое название.ОтветитьУдалить
годная стратегия.единственное что заметил это нельзя торговать во время новостей-впринципе этого правила надо придерживаться во всех индикаторных стратегиях. а в остальном без нареканий-получил сигнал-открыл сделку. я работаю большими лотами свои 25-30 пипсов в день забираю.ОтветитьУдалить
Пользуюсь стратегией больше двух месяцев.Получил хороший прирост к депо. Сигналы сопровождаются алертом и стрелкой. Сигналы отрабатываются превосходно-большая часть сделок закрываются по take profit, часть сделок закрываю в ручную перед выходом экономической статистики. Стратегией доволен-рекомендую!ОтветитьУдалить
все отличноОтветитьУдалить
пока довольна. открыла сделку, установила тейкпрофит и у меня в этот же день сломался ноутбук. в итоге больше недели не было доступа к платформе. сегодня забрала ноутбук с ремонта первым делом открыла платформу моя сделка закрылась точь в точь по тейкпрофиту (вот скриншот этой сделки https://d.radikal.ru/d29/2006/68/f9a1192abef3.png ) больше 2000 прибыли. буду работать дальше.ОтветитьУдалить
стратегия действительно работаетОтветитьУдалить