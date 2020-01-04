Безубыточная стратегия форекс





Раз и навсегда забудьте о том, что такое убыточные сделки!

Ищите работающие стратегии форекс? Тогда вы нашли то, что искали! Просто дочитайте эту статью до конца.





Ответьте на вопрос: “Хотели бы вы получать высокоточные торговые сигналы, которые бы все закрывались с профитом?” Да вы не ошиблись и это не опечатка 100% всех ваших сделок окажутся прибыльными!





“Конечно да!” Ответит каждый трейдер. Наверняка первая мысль, которая вас посетила: “ А разве такое возможно?” Да это возможно благодаря новой безубыточной стратегии форекс.

Этот факт подтвердили десятки человек, которые уже торгуют по этой ТС.





Нужны доказательства?



В подтверждение посмотрите внимательно видео, где вы можете увидеть историю счета, на котором тестировалась данная торговая система.







Как видите, история торгового счета подтверждает, что абсолютно все ордера были закрыты с прибылью, причем большинство из них были закрыты по тейк профиту.



В данный момент стратегия тестируется на экзотических парах. Ниже скрин тестового счета, где показано, что при спокойной торговле и минимальном объеме сделок прирост к депозиту менее чем за две недели составил около 25% (и опять же почти все сделки были закрыты по take profit).





Валютная пара USD/MXN (нажмите на рисунок, чтобы увеличить)

Как отображаются сигналы для входа в рынок? Валютная пара USD/ CAD (для увеличения размера нажмите на рисунок)

Пояснения к рисунку

1: Подтвержденный сигнал –прибыль составила 73 пункта

2: Неподтвержденный сигнал-проигнорирован

3: Подтвержденный сигнал- прибыль составила 126 пунктов

4: Подтвержденный сигнал-прибыль составила 27 пунктов

5: Подтвержденный сигнал-прибыль составила 42 пункта

6: Подтвержденный сигнал-прибыль составила 148 пункта

7: 21 мая поступил подтвержденный сигнал-был осуществлен вход в рынок

8: В подвале расположены подтверждающие индикаторы

Суммарная прибыль за две недели с 8 по 21 мая составила 416 пунктов + 40 пунктов профита в открытой сделке





Открытая сделка спустя некоторое время (для увеличения нажмите на рисунок)

В чем секрет?





Главная “изюминка” стратегии пользовательский индикатор, который с “ювелирной точностью” определяет наилучшие моменты для входа в рынок, после чего он подает торговые сигналы в виде стрелки со звуковым сопровождением.





Этот стрелочный индикатор не перерисовывается, при этом он игнорирует ложные рыночные движения. А для подтверждения в системе используются другие индикаторы форекс, которые все вместе генерируют точнейшие точки для входа в рынок.





Что вы получите?

Мощнейшую систему для извлечения прибыли с валютного рынка forex .





Вам не надо будет сутками просиживать у компьютера, изучая рыночную ситуацию. Как только образуется наилучший момент для входа в рынок, вы сразу получите звуковое оповещение.





От вас только потребуется открыть сделку и дожидаться прибыли. А это экономия вашего времени.



Посмотрите какие письма пишут люди, которые уже торгуют по этой стратегии



Скрин письма (для увеличения нажмите на рисунок) посмотреть скрин истории счета можно здесь

Часто задаваемый вопрос:





Я не имею опыта в трейдинге, подойдет ли мне этот способ заработка?

Во-первых, если вы раньше не торговали на валютном рынке, то рекомендуется, прежде чем применить стратегию на реальном счете, попрактиковаться некоторое время на демо-счете.





Во-вторых, данная форекс стратегия настолько проста в освоении, что в ней разберется даже школьник. Тем более что в файле, который вы скачаете кроме индикаторов, шаблона есть подробнейшее описание стратегии, как настроить торговый терминал, полезные советы и рекомендации. Единственное что от Вас требуется это строгое соблюдение всех правил стратегии.





Предлагаем вам скачать:

Индикаторы Шаблон стратегии (template_name.tpl) Подробное описание стратегии в PDF формате

Содержание архива (нажмите на рисунок, чтобы увеличить)

Содержание файла PDF (нажмите на рисунок, чтобы увеличить)





Основные параметры стратегии.

Торговая платформа: MT4.

Можно ли торговать на смартфоне или планшете: нет (индикаторы работают на торговых платформах, которые работают на ПК и ноутбуках)

Тип счета: безсвоповый счет с небольшим фиксированным спрэдом

Кредитное плечо: 1:500-1:1000.

Валютные пары: Мультивалютная, но наилучшие результаты показала торговля по следующим инструментам: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.

Временной период: 1-4 H.

Минимальный депозит: от 1 $ (для центового счета), 10 $ (для стандартного), 500 рублей (для рублевого)

Объем сделки при минимальном депозите: не более 0.01 лот.